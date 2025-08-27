Clima en Arequipa, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 27 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Arequipa hoy, miércoles, 27 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
APLAO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
25ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 28 de agosto
25ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
AREQUIPA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
24ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con viento moderado.
jueves, 28 de agosto
24ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con viento moderado.
ATICO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
18ºC
13ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
jueves, 28 de agosto
18ºC
13ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
CABANACONDE - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas.
jueves, 28 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas.
CAMANA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
18ºC
14ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
jueves, 28 de agosto
18ºC
14ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
CARAVELI - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
29ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 28 de agosto
28ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
CAYLLOMA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
14ºC
-5ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 28 de agosto
13ºC
-5ºC
Cielo despejado durante el día.
CHAPARRA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 28 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día.
CHIGUATA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 28 de agosto
20ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
CHIVAY - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
20ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 28 de agosto
20ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día.
CHUQUIBAMBA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 28 de agosto
20ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
COTAHUASI - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
25ºC
12ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 28 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día.
HUANCA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
20ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 28 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día.
IMATA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
15ºC
-7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 28 de agosto
14ºC
-7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
LA JOYA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
28ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 28 de agosto
28ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
LOMAS - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo nublado durante el día.
jueves, 28 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo nublado durante el día.
MAJES - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
26ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
jueves, 28 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
MOLLENDO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
18ºC
13ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial.
jueves, 28 de agosto
18ºC
13ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial.
ORCOPAMPA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
19ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 28 de agosto
19ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día.
SIBAYO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
19ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 28 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.