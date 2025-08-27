Clima en Apurímac, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 27 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Apurímac hoy, miércoles, 27 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ABANCAY - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a lluvia.
jueves, 28 de agosto
25ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado con tendencia a incremento de temperatura diurna y descenso de temperatura nocturna.
ANDAHUAYLAS - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
17ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
jueves, 28 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna y descenso de temperatura nocturna.
ANTABAMBA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial con tendencia a lluvia.
jueves, 28 de agosto
19ºC
0ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a lluvia ligera y descenso de temperatura nocturna.
CHALHUANCA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a lluvia.
jueves, 28 de agosto
26ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a lluvia ligera.
CURPAHUASI - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial con tendencia a lluvia.
jueves, 28 de agosto
21ºC
3ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a lluvia.
TAMBOBAMBA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial con tendencia a lluvia.
jueves, 28 de agosto
22ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado con tendencia a lluvia ligera.