Clima en Ancash, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 27 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ancash hoy, miércoles, 27 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CABANA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial con ráfagas de viento por la tarde.
jueves, 28 de agosto
17ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial con ráfagas de viento por la tarde.
CASMA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
24ºC
15ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer.
jueves, 28 de agosto
24ºC
15ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer.
CHAVIN - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
25ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial con ráfagas de viento por la tarde.
jueves, 28 de agosto
25ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a cielo nublado y ráfagas de viento por la tarde.
CHIMBOTE - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
20ºC
16ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer.
jueves, 28 de agosto
20ºC
16ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer.
CHIQUIÁN - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
22ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a ráfagas de viento por la tarde.
jueves, 28 de agosto
21ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a lluvia ligera por la tarde.
HUARAZ - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
24ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a cielo nublado con ráfagas de viento por la tarde.
jueves, 28 de agosto
23ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado con ráfagas de viento por la tarde.
HUARMEY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer.
jueves, 28 de agosto
21ºC
16ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer.
POMABAMBA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
24ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a cielo nublado y ráfagas de viento por la tarde.
jueves, 28 de agosto
23ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a cielo nublado y ráfagas de viento por la tarde.
RECUAY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
23ºC
-1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a ráfagas de viento por la tarde.
jueves, 28 de agosto
23ºC
-1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a cielo nublado por la tarde.
SIHUAS - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial con ráfagas de viento por la tarde.
jueves, 28 de agosto
24ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado con ráfagas de viento por la tarde.
YUNGAY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
25ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
jueves, 28 de agosto
24ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.