Clima en Amazonas, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 27 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Amazonas hoy, miércoles, 27 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
BAGUA GRANDE - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado por la mañana con ráfagas de viento a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
jueves, 28 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
CHACHAPOYAS - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la mañana con viento moderado a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
jueves, 28 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
CHIRIACO - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo nublado por la mañana con ráfagas de viento a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
jueves, 28 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
PEDRO RUIZ - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la mañana con viento moderado a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
jueves, 28 de agosto
26ºC
10ºC
Cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
SANTA MARIA DE NIEVA - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
30ºC
22ºC
Cielo nublado por la mañana con ráfagas de viento a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
jueves, 28 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.