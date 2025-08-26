Clima en Ucayali, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 26 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ucayali hoy, martes, 26 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Resultados Simulacro San Marcos 2026-I: consulta puntajes de la prueba del 23 y 24 de agosto
- La Tinka hoy, domingo 24 de agosto, EN VIVO: resultados, jugada ganadora, pozo millonario y más
Clima en Ucayali, vía Senamhi HOY, 26 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
AGUAYTIA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
26ºC
22ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia , ráfagas de viento.
miércoles, 27 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
ATALAYA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
28ºC
18ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
miércoles, 27 de agosto
30ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la tarde.
CURIMANÁ - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
26ºC
22ºC
Cielo nublado durante el día , ráfagas de viento.
miércoles, 27 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
PUCALLPA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
27ºC
22ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
miércoles, 27 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
PUERTO ESPERANZA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
28ºC
17ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día , ráfagas de viento.
miércoles, 27 de agosto
32ºC
16ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día.
SAN ALEJANDRO - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
26ºC
22ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia , ráfagas de viento.
miércoles, 27 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la tarde.