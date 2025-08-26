Clima en San Martín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 26 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de San Martín hoy, martes, 26 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Resultados Simulacro San Marcos 2026-I: consulta puntajes de la prueba del 23 y 24 de agosto
- La Tinka hoy, domingo 24 de agosto, EN VIVO: resultados, jugada ganadora, pozo millonario y más
Clima en San Martín, vía Senamhi HOY, 26 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ALAO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco hacia el mediodía.
miércoles, 27 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
BELLAVISTA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco por la mañana.
miércoles, 27 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
CHAZUTA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo cubierto con lluvia por la tarde.
miércoles, 27 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial al atardecer.
JUANJUI - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo cubierto con lluvia hacia el mediodía.
miércoles, 27 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial por la mañana.
LAMAS - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
28ºC
20ºC
Cielo cubierto con lluvia hacia el mediodía.
miércoles, 27 de agosto
27ºC
19ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial por la mañana.
MOYOBAMBA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
28ºC
20ºC
Cielo cubierto con lluvia por la mañana.
miércoles, 27 de agosto
27ºC
19ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
NARANJILLO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
29ºC
21ºC
Cielo cubierto con lluvia al atardecer.
miércoles, 27 de agosto
28ºC
20ºC
Cielo nublado parcial con tendencia a cielo nublado al atardecer.
NUEVO LIMA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo cubierto con lluvia en las primeras horas de la mañana.
miércoles, 27 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
PACAYZAPA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
30ºC
22ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco hacia el mediodía.
miércoles, 27 de agosto
29ºC
21ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
PACHIZA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo cubierto con lluvia hacia el mediodía.
miércoles, 27 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial por la mañana.
PELEJO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco en las primeras horas de la mañana.
miércoles, 27 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
PILLUANA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco en las primeras horas de la mañana.
miércoles, 27 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
POLVORA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
29ºC
21ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco durante el día.
miércoles, 27 de agosto
28ºC
20ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado hacia el mediodía.
PONGO DE CAYNARACHI - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco por la mañana.
miércoles, 27 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
SAN PABLO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco hacia el mediodía.
miércoles, 27 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
SAPOSOA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco por la mañana.
miércoles, 27 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
SAUCE - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco por la mañana.
miércoles, 27 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
TARAPOTO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
31ºC
22ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco en las primeras horas de la mañana.
miércoles, 27 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo nublado parcial con tendencia a cielo nublado en las primeras horas de la mañana.
TINGO DE PONAZA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco hacia el mediodía.
miércoles, 27 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
TOCACHE - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
31ºC
22ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco hacia el mediodía.
miércoles, 27 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial por la mañana.