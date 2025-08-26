Clima en Moquegua, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 26 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Moquegua hoy, martes, 26 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CARUMAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 27 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día.
ICHUÑA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
20ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 27 de agosto
19ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
ILO - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas.
miércoles, 27 de agosto
20ºC
16ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
MOQUEGUA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
29ºC
13ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 27 de agosto
30ºC
14ºC
Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna.
OMATE - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
26ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 27 de agosto
27ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
PUQUINA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna.
miércoles, 27 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna.
UBINAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
19ºC
3ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
miércoles, 27 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.