Clima en Madre de Dios, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 26 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Madre de Dios hoy, martes, 26 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
IÑAPARI - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
26ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
miércoles, 27 de agosto
29ºC
14ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
PUERTO MALDONADO - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
26ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 27 de agosto
30ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
SALVACION - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
23ºC
14ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia.
miércoles, 27 de agosto
28ºC
15ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.