HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Clima en Lima, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 26 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Lima hoy, martes, 26 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Lima, vía Senamhi HOY, 26 de agosto
Clima en Lima, vía Senamhi HOY, 26 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

CANTA - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
miércoles, 27 de agosto
20ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.

CASAPALCA - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
11ºC
0ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde con lluvia ligera.
miércoles, 27 de agosto
12ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.

CHOSICA - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
22ºC
13ºC
Cielo nublado hacia la madrugada variando a cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 27 de agosto
21ºC
12ºC
Cielo nublado parcial hacia la madrugada variando a cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas durante el día.

HUACHO - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer.
miércoles, 27 de agosto
22ºC
16ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer.

HUARAL - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer.
miércoles, 27 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer.

HUAROCHIRÍ - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
miércoles, 27 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.

LIMA ESTE - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
20ºC
13ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
miércoles, 27 de agosto
20ºC
12ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana con tendencia a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial al atardecer.

LIMA OESTE / CALLAO - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
18ºC
15ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía y cielo nublado al atardecer.
miércoles, 27 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial al atardecer.

MATUCANA - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
miércoles, 27 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado por la tarde.

OYÓN - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
18ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde con lluvia ligera.
miércoles, 27 de agosto
17ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado por la tarde.

PARAMONGA - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
20ºC
13ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer.
miércoles, 27 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer.

SAN VICENTE DE CAÑETE - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
21ºC
13ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer.
miércoles, 27 de agosto
22ºC
14ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer.

YAUYOS - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado por la tarde.
miércoles, 27 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
Notas relacionadas
¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El desgarrador caso de Xiomara Huertas: 18 años, desaparecida y encontrada enterrada en casa de su tío

El desgarrador caso de Xiomara Huertas: 18 años, desaparecida y encontrada enterrada en casa de su tío

LEER MÁS
Hombre es asesinado tras salir de su auto en El Agustino: recibió al menos 30 disparos

Hombre es asesinado tras salir de su auto en El Agustino: recibió al menos 30 disparos

LEER MÁS
Alias el 'Monstruo' bajo amenaza de nuevas bandas criminales en Lima Norte: "Hoy acaba su reinado"

Alias el 'Monstruo' bajo amenaza de nuevas bandas criminales en Lima Norte: "Hoy acaba su reinado"

LEER MÁS
Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

LEER MÁS
Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

LEER MÁS
¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima HOY, según Sedapal: conoce los horarios y distritos afectados hasta por 10 horas

Un estudio revela que los humanos pueden desarrollar un “sexto sentido” en 10 semanas

Vecinos de Miraflores protestan por construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Es completamente ilegal"

Sociedad

Corte de agua en Lima HOY, según Sedapal: conoce los horarios y distritos afectados hasta por 10 horas

Vecinos de Miraflores protestan por construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Es completamente ilegal"

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: críticas a la compra de 24 cazas para la FAP son “mezquinas”

El pasado que persigue a la ministra Ana Peña: designaciones y contratos a "dedo" en la Biblioteca Nacional del Perú

Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota