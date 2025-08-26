Clima en La Libertad, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 26 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de La Libertad hoy, martes, 26 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Resultados Simulacro San Marcos 2026-I: consulta puntajes de la prueba del 23 y 24 de agosto
- La Tinka hoy, domingo 24 de agosto, EN VIVO: resultados, jugada ganadora, pozo millonario y más
Clima en La Libertad, vía Senamhi HOY, 26 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
CACHICADAN - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo cubierto al atardecer con tendencia a lluvia ligera.
miércoles, 27 de agosto
23ºC
6ºC
Cielo despejado con incremento de temperatura diurna hacia el mediodía y cielo con nubes dispersas al atardecer con viento moderado.
CALLANCAS - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
27ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado durante el día.
miércoles, 27 de agosto
29ºC
14ºC
Cielo despejado hacia el mediodía con incremento de temperatura diurna y viento moderado , cielo con nubes dispersas al atardecer.
CASA GRANDE - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
25ºC
14ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día y cielo nublado por la tarde.
miércoles, 27 de agosto
24ºC
14ºC
Llovizna ligera con cielo cubierto en las primeras horas de la mañana ; cielo nublado parcial a cielo nublado durante el día y cielo con nubes dispersas al atardecer.
CASCAS - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
25ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial y cielo nublado por la tarde con tendencia a llovizna ligera.
miércoles, 27 de agosto
26ºC
16ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento.
CHAO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
23ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado parcial a cielo nublado por la noche.
miércoles, 27 de agosto
21ºC
17ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana , cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado por la noche.
CHEPEN - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
26ºC
15ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana ; cielo nublado parcial durante el día , cielo nublado por la tarde y cielo con nubes dispersas por la noche.
miércoles, 27 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día , cielo con nubes dispersas por la tarde.
HUAMACHUCO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial durante el día , cielo con nubes dispersas por la tarde , cielo nublado por la noche.
miércoles, 27 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día , cielo con nubes dispersas por la tarde y por la noche.
QUIRUVILCA - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
13ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado al atardecer.
miércoles, 27 de agosto
14ºC
2ºC
Cielo nublado parcial a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia.
SALPO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
16ºC
4ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día con viento ligero por la tarde.
miércoles, 27 de agosto
17ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo despejado hacia la madrugada con descenso de temperatura nocturna.
TRUJILLO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
22ºC
13ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado por la tarde con viento ligero ; cielo cubierto por la noche.
miércoles, 27 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto por la mañana ; cielo nublado a cielo nublado parcial por la tarde con viento ligero ; cielo cubierto por la noche.
USQUIL - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con ráfagas de viento.
miércoles, 27 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día con ráfagas de viento y cielo con nubes dispersas al atardecer.
VIRÚ - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
24ºC
13ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado parcial a cielo nublado por la noche.
miércoles, 27 de agosto
23ºC
16ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana , cielo nublado parcial cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado por la noche.