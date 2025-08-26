HOYSuscripcion LR Focus

Clima en Ica, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 26 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Ica hoy, martes, 26 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Ica, vía Senamhi HOY, 26 de agosto
BERNALES - ICA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
21ºC
13ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado por la tarde con ráfagas de viento.
miércoles, 27 de agosto
22ºC
13ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.

CHINCHA - ICA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
21ºC
12ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 27 de agosto
21ºC
12ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado parcial por la tarde.

HUANCANO - ICA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
27ºC
13ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
miércoles, 27 de agosto
28ºC
13ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.

ICA - ICA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
26ºC
10ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
miércoles, 27 de agosto
27ºC
10ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas durante el día.

NAZCA - ICA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
26ºC
12ºC
Cielo nublado parcial hacia el mediodía , ráfagas de viento por la tarde.
miércoles, 27 de agosto
27ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.

OCUCAJE - ICA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
28ºC
11ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
miércoles, 27 de agosto
29ºC
10ºC
Cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas durante el día.

PALPA - ICA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
28ºC
11ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
miércoles, 27 de agosto
29ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

PISCO - ICA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial por la mañana con tendencia a cielo nublado parcial durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
miércoles, 27 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.

SAN JUAN DE YANAC - ICA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
miércoles, 27 de agosto
21ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , ráfagas de viento por la tarde.

SAN PEDRO DE HUACARPANA - ICA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
15ºC
2ºC
Cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas durante el día , ráfagas de viento.
miércoles, 27 de agosto
14ºC
2ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía variando a cielo nublado parcial por la tarde.
