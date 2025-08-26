Clima en Ica, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 26 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ica hoy, martes, 26 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
BERNALES - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
21ºC
13ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado por la tarde con ráfagas de viento.
miércoles, 27 de agosto
22ºC
13ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
CHINCHA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
21ºC
12ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 27 de agosto
21ºC
12ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado parcial por la tarde.
HUANCANO - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
27ºC
13ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
miércoles, 27 de agosto
28ºC
13ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
ICA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
26ºC
10ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
miércoles, 27 de agosto
27ºC
10ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas durante el día.
NAZCA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
26ºC
12ºC
Cielo nublado parcial hacia el mediodía , ráfagas de viento por la tarde.
miércoles, 27 de agosto
27ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
OCUCAJE - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
28ºC
11ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
miércoles, 27 de agosto
29ºC
10ºC
Cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas durante el día.
PALPA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
28ºC
11ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
miércoles, 27 de agosto
29ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
PISCO - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial por la mañana con tendencia a cielo nublado parcial durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
miércoles, 27 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
SAN JUAN DE YANAC - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
miércoles, 27 de agosto
21ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
SAN PEDRO DE HUACARPANA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
15ºC
2ºC
Cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas durante el día , ráfagas de viento.
miércoles, 27 de agosto
14ºC
2ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía variando a cielo nublado parcial por la tarde.