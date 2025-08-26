Clima en Cusco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 26 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Cusco hoy, martes, 26 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Resultados Simulacro San Marcos 2026-I: consulta puntajes de la prueba del 23 y 24 de agosto
- La Tinka hoy, domingo 24 de agosto, EN VIVO: resultados, jugada ganadora, pozo millonario y más
Clima en Cusco, vía Senamhi HOY, 26 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ACOMAYO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial con tendencia a lluvia.
miércoles, 27 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo despejado entre cielo nublado parcial con tendencia a lluvia.
ANTA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
17ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
miércoles, 27 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia.
CALCA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
miércoles, 27 de agosto
22ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia.
CUSCO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
21ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
miércoles, 27 de agosto
22ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia ligera.
HIDROELÉCTRICA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
19ºC
13ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
miércoles, 27 de agosto
19ºC
13ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
HUAYLLABAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
17ºC
8ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 27 de agosto
18ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
MACHU PICCHU - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
17ºC
11ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
miércoles, 27 de agosto
18ºC
11ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
PACAYMAYO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
12ºC
4ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 27 de agosto
13ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
PARURO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo despejado entre cielo nublado parcial con tendencia a lluvia.
miércoles, 27 de agosto
24ºC
6ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas con tendencia a lluvia.
PAUCARTAMBO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia.
miércoles, 27 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
PISAC - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia.
miércoles, 27 de agosto
21ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
POMACANCHI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
17ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial con tendencia a lluvia y ráfagas de viento.
miércoles, 27 de agosto
18ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial con tendencia a lluvia.
QORIHUAYRACHINA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
19ºC
10ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 27 de agosto
19ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
QUILLABAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
25ºC
18ºC
Cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
miércoles, 27 de agosto
27ºC
18ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
QUIMBIRI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día ; lluvia.
miércoles, 27 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día ; lluvia.
QUINCEMIL - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
23ºC
14ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial al atardecer con tendencia a lluvia.
miércoles, 27 de agosto
27ºC
15ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
SANTA TERESA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
21ºC
13ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
miércoles, 27 de agosto
21ºC
13ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
SANTO TOMÁS - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
20ºC
-1ºC
Cielo despejado entre cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
miércoles, 27 de agosto
20ºC
-2ºC
Cielo despejado entre cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
SICUANI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo despejado entre cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia y ráfagas de viento.
miércoles, 27 de agosto
21ºC
3ºC
Cielo despejado entre cielo nublado parcial durante el día.
SORAYPAMPA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
12ºC
2ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 27 de agosto
14ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
URUBAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
20ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
miércoles, 27 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
YAURI-ESPINAR - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
13ºC
0ºC
Cielo despejado entre cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia y ráfagas de viento.
miércoles, 27 de agosto
14ºC
-1ºC
Cielo despejado entre cielo nublado parcial durante el día.