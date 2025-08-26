Clima en Cajamarca, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 26 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Cajamarca hoy, martes, 26 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Resultados Simulacro San Marcos 2026-I: consulta puntajes de la prueba del 23 y 24 de agosto
- La Tinka hoy, domingo 24 de agosto, EN VIVO: resultados, jugada ganadora, pozo millonario y más
Clima en Cajamarca, vía Senamhi HOY, 26 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
BAMBAMARCA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
23ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la mañana a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
miércoles, 27 de agosto
23ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la mañana con viento moderado a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
CAJABAMBA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
25ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 27 de agosto
26ºC
10ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
CAJAMARCA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 27 de agosto
25ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con incremento de temperatura diurna.
CELENDIN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
21ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 27 de agosto
23ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con incremento de temperatura diurna.
CHANCAY BAÑOS - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
27ºC
17ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la mañana a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
miércoles, 27 de agosto
27ºC
17ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la mañana con viento moderado a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
CHILETE - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
miércoles, 27 de agosto
33ºC
19ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con incremento de temperatura diurna.
CHIRINOS - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
22ºC
16ºC
Cielo nublado durante el día con ráfagas de viento a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
miércoles, 27 de agosto
22ºC
16ºC
Cielo nublado durante el día con ráfagas de viento a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
CHOTA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
24ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la mañana a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
miércoles, 27 de agosto
24ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la mañana con viento moderado a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
CONTUMAZÁ - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
24ºC
10ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
miércoles, 27 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
COSPAN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
24ºC
11ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 27 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
CUTERVO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
17ºC
10ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la mañana a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
miércoles, 27 de agosto
17ºC
10ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la mañana con viento moderado a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
ENCAÑADA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 27 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
GRANJA PORCÓN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 27 de agosto
19ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con incremento de temperatura diurna.
JAEN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo nublado durante el día con ráfagas de viento a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
miércoles, 27 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo nublado durante el día con ráfagas de viento a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
LLAMA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
21ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la mañana a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
miércoles, 27 de agosto
21ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la mañana con viento moderado a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
SAN BENITO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
27ºC
17ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
miércoles, 27 de agosto
28ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
SAN IGNACIO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
25ºC
19ºC
Cielo nublado durante el día con ráfagas de viento a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
miércoles, 27 de agosto
25ºC
19ºC
Cielo nublado durante el día con ráfagas de viento a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
SAN MIGUEL DE PALLAQUES - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
miércoles, 27 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con incremento de temperatura diurna.