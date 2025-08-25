Clima en Moquegua, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 25 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Moquegua hoy, lunes, 25 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CARUMAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día.
martes, 26 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día.
ICHUÑA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
19ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día ; ráfagas de viento.
martes, 26 de agosto
19ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
ILO - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día.
martes, 26 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
MOQUEGUA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
26ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
martes, 26 de agosto
28ºC
13ºC
Cielo despejado durante el día.
OMATE - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
27ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
martes, 26 de agosto
27ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
PUQUINA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día ; ráfagas de viento.
martes, 26 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
UBINAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
19ºC
2ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 26 de agosto
19ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.