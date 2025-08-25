Clima en Lima, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 25 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Lima hoy, lunes, 25 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CANTA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
20ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado por la tarde.
martes, 26 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
CASAPALCA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
13ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
martes, 26 de agosto
11ºC
2ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde con lluvia ligera.
CHOSICA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 26 de agosto
25ºC
13ºC
Cielo nublado hacia la madrugada variando a cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas durante el día.
HUACHO - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo cubierto con llovizna por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto por la tarde y ráfagas de viento.
martes, 26 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde y cielo cubierto al atardecer.
HUARAL - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
20ºC
13ºC
Cielo cubierto con llovizna por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto por la tarde y viento moderado.
martes, 26 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde y cielo cubierto al atardecer.
HUAROCHIRÍ - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado por la tarde.
martes, 26 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
LIMA ESTE - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
19ºC
12ºC
Cielo nublado hacia el mediodía , cielo nublado parcial por la tarde con ráfagas de viento al atardecer.
martes, 26 de agosto
20ºC
13ºC
Cielo nublado parcial hacia el mediodía con ráfagas de viento por la tarde.
LIMA OESTE / CALLAO - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo cubierto con llovizna por la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día , cielo cubierto por la tarde.
martes, 26 de agosto
18ºC
15ºC
Cielo cubierto a cielo nublado por la mañana con brillo solar , cielo nublado parcial durante el día.
MATUCANA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado por la tarde.
martes, 26 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
OYÓN - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
martes, 26 de agosto
18ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde con lluvia ligera.
PARAMONGA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
19ºC
13ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto por la tarde y viento moderado.
martes, 26 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo nublado entre cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a cielo cubierto al atardecer.
SAN VICENTE DE CAÑETE - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
22ºC
13ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana con tendencia a cielo nublado a cielo cubierto por la tarde y viento moderado.
martes, 26 de agosto
21ºC
13ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde y cielo cubierto al atardecer.
YAUYOS - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado por la tarde.
martes, 26 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.