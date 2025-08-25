Clima en La Libertad, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 25 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de La Libertad hoy, lunes, 25 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CACHICADAN - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
22ºC
4ºC
Descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada , cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado parcial por la noche.
martes, 26 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer con tendencia a lluvia ligera.
CALLANCAS - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
29ºC
15ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento.
martes, 26 de agosto
28ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial durante el día.
CASA GRANDE - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
23ºC
14ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana , cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día y cielo nublado por la noche.
martes, 26 de agosto
24ºC
16ºC
Cielo cubierto a cielo nublado parcial durante el día , cielo nublado por la tarde y cielo con nubes dispersas por la noche.
CASCAS - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
28ºC
16ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la noche.
martes, 26 de agosto
27ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial y cielo nublado por la noche.
CHAO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
23ºC
14ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía , cielo nublado por la noche.
martes, 26 de agosto
23ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado parcial a cielo nublado por la noche.
CHEPEN - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
24ºC
15ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial durante el día , cielo nublado por la tarde y cielo con nubes dispersas por la noche.
martes, 26 de agosto
25ºC
14ºC
Llovizna y cielo cubierto en las primeras horas de la mañana , cielo nublado variando a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado parcial al atardecer.
HUAMACHUCO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día , cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo despejado por la noche con descenso de temperatura nocturna.
martes, 26 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado parcial por la tarde y cielo con nubes dispersas por la noche.
QUIRUVILCA - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
13ºC
1ºC
Descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada y cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 26 de agosto
14ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer con tendencia a llovizna ligera.
SALPO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo despejado por la mañana , cielo con nubes dispersas por la tarde y por la noche , cielo despejado hacia la madrugada con descenso de temperatura nocturna.
martes, 26 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día , cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado parcial por la noche.
TRUJILLO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto por la mañana ; cielo despejado a cielo con nubes dispersas por la tarde y por la noche.
martes, 26 de agosto
22ºC
13ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado al atardecer.
USQUIL - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
22ºC
7ºC
Descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada , cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento.
martes, 26 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial durante el día.
VIRÚ - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
21ºC
13ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía , cielo nublado por la noche.
martes, 26 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado parcial a cielo nublado por la noche.