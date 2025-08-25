Clima en Huánuco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 25 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Huánuco hoy, lunes, 25 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Huánuco, vía Senamhi HOY, 25 de agosto
AMBO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
19ºC
11ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado al atardecer.
martes, 26 de agosto
19ºC
11ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia.
AUCAYACU - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
26ºC
21ºC
Cielo nublado a cielo cubierto durante el día variando a lluvia intermitente y chubascos , ráfagas de viento.
martes, 26 de agosto
26ºC
21ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia intermitente y ráfagas de viento.
CARPISH - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
17ºC
12ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia intermitente y chubascos , ráfagas de viento.
martes, 26 de agosto
17ºC
12ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia intermitente y ráfagas de viento.
CHAGLLA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
17ºC
8ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
martes, 26 de agosto
16ºC
8ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia intermitente.
HUANUCO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
26ºC
15ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
martes, 26 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia.
JACAS CHICO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
12ºC
4ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día.
martes, 26 de agosto
12ºC
4ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
LA DIVISORIA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
19ºC
16ºC
Cielo nublado a cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia intermitente y chubascos , ráfagas de viento.
martes, 26 de agosto
19ºC
16ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia intermitente , ráfagas de viento.
LA UNION - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
17ºC
4ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
martes, 26 de agosto
17ºC
4ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
PUERTO INCA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
27ºC
22ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia intermitente y chubascos moderados , ráfagas de viento.
martes, 26 de agosto
27ºC
21ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia , ráfagas de viento.
PUMAHUASI - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
26ºC
20ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia intermitente y chubascos , ráfagas de viento.
martes, 26 de agosto
26ºC
19ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia intermitente y ráfagas de viento.
SAN RAFAEL - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
martes, 26 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia ligera.
TINGO MARIA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
26ºC
21ºC
Cielo nublado a cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia intermitente , chubascos y viento fuerte.
martes, 26 de agosto
26ºC
21ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia intermitente , viento fuerte.
TOURNAVISTA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
27ºC
23ºC
Cielo nublado a cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia intermitente y chubascos , ráfagas de viento.
martes, 26 de agosto
27ºC
23ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia , ráfagas de viento.