Clima en Tumbes, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 24 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Tumbes hoy, domingo, 24 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte
- Escuelas Bicentenario del gobierno de Boluarte con problemas de infraestructura y cuidado de personal, pese a millonaria inversión
Clima en Tumbes, vía Senamhi HOY, 24 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
CAÑAVERAL - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo nublado parcial durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento moderado.
lunes, 25 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado parcial durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento moderado.
LA CRUZ - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
25ºC
20ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento moderado.
lunes, 25 de agosto
25ºC
19ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento moderado.
PAPAYAL - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento moderado.
lunes, 25 de agosto
29ºC
20ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento moderado.
PUERTO PIZARRO - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento moderado.
lunes, 25 de agosto
27ºC
21ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento moderado.
TUMBES - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
27ºC
20ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento moderado.
lunes, 25 de agosto
26ºC
21ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento moderado.