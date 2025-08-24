Clima en Madre de Dios, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 24 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Madre de Dios hoy, domingo, 24 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
IÑAPARI - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo cubierto hacia el mediodía , lluvia y viento fuerte.
lunes, 25 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
PUERTO MALDONADO - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
20ºC
17ºC
Cielo cubierto con tendencia a cielo nublado parcial durante el día , lluvia y viento moderado.
lunes, 25 de agosto
23ºC
14ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
SALVACION - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
24ºC
19ºC
Cielo cubierto durante el día , lluvia y viento moderado.
lunes, 25 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto durante el día , lluvia.