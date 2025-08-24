Clima en Junín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 24 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Junín hoy, domingo, 24 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte
- Escuelas Bicentenario del gobierno de Boluarte con problemas de infraestructura y cuidado de personal, pese a millonaria inversión
Clima en Junín, vía Senamhi HOY, 24 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
HUANCAYO - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 25 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial con tendencia a lluvia.
HUASAHUASI - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
lunes, 25 de agosto
19ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial con tendencia a llovizna.
JAUJA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
21ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 25 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial con tendencia a lluvia ligera.
JUNIN - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
14ºC
-1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 25 de agosto
13ºC
0ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día.
LA OROYA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
17ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 25 de agosto
17ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
PICHANAKI - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo nublado variando a cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia ligera.
lunes, 25 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia ligera.
SATIPO - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia y tormenta por la noche.
lunes, 25 de agosto
29ºC
18ºC
Cielo cubierto durante el día con tendencia a tormenta y chubasco al atardecer.
STA. ROSA DE OCOPA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 25 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial con tendencia a lluvia.
TARMA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado por la tarde.
lunes, 25 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial con tendencia a llovizna.
YANACANCHA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
15ºC
0ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 25 de agosto
14ºC
0ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial con tendencia a lluvia ligera.