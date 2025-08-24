Clima en Huancavelica, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 24 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Huancavelica hoy, domingo, 24 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ACOBAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
22ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 25 de agosto
22ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
COLCABAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 25 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
CUSICANCHA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
lunes, 25 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
HUACHOS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
lunes, 25 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
lunes, 25 de agosto
19ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
LIRCAY - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
22ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día variando a.
lunes, 25 de agosto
24ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día.
PAMPAS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
20ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 25 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
PAUCARBAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 25 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
SANTIAGO DE CHOCORVOS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
lunes, 25 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
TAMBO - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
17ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
lunes, 25 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo despejado al atardecer , ráfagas de viento por la tarde.