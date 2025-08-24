Clima en Ayacucho, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 24 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ayacucho hoy, domingo, 24 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Ayacucho, vía Senamhi HOY, 24 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ANCO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
17ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
lunes, 25 de agosto
18ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
AYACUCHO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
24ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
lunes, 25 de agosto
25ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
CORACORA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas hacia la madrugada a cielo nublado parcial al atardecer.
lunes, 25 de agosto
20ºC
3ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
HUAC-HUAS - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 25 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
HUANCAPI - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
22ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
lunes, 25 de agosto
24ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
HUANTA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
29ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 25 de agosto
29ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
PAUCARAY - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo cubierto con lluvia por la tarde.
lunes, 25 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
PAUZA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer.
lunes, 25 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
PUQUIO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
lunes, 25 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
VILCASHUAMÁN - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
17ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 25 de agosto
19ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.