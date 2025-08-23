Clima en Madre de Dios, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 23 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Madre de Dios hoy, sábado, 23 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
IÑAPARI - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado parcial al atardecer.
domingo, 24 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo cubierto hacia el mediodía , lluvia y viento fuerte.
PUERTO MALDONADO - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado por la noche con tendencia a lluvia y ráfagas de viento.
domingo, 24 de agosto
20ºC
17ºC
Cielo cubierto con tendencia a cielo nublado parcial durante el día , lluvia y viento moderado.
SALVACION - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo nublado por la noche , lluvia.
domingo, 24 de agosto
24ºC
19ºC
Cielo cubierto durante el día , lluvia y viento moderado.