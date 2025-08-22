Clima en Piura, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 22 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Piura hoy, viernes, 22 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
AYABACA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento ligero.
sábado, 23 de agosto
23ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento ligero.
CHALACO - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento moderado.
sábado, 23 de agosto
23ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento moderado.
CHULUCANAS - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
28ºC
16ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento ligero.
sábado, 23 de agosto
28ºC
15ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento ligero.
EL ALTO - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
25ºC
17ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento moderado.
sábado, 23 de agosto
25ºC
17ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento moderado.
HUANCABAMBA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
24ºC
13ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento ligero.
sábado, 23 de agosto
22ºC
13ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento ligero.
HUARMACA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
20ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento ligero.
sábado, 23 de agosto
22ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento ligero.
LANCONES - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
28ºC
16ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento moderado.
sábado, 23 de agosto
28ºC
15ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento moderado.
MALACASI - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
30ºC
17ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento moderado.
sábado, 23 de agosto
29ºC
17ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento moderado.
PAITA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
25ºC
17ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento moderado.
sábado, 23 de agosto
25ºC
17ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento moderado.
PIURA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
27ºC
17ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento moderado.
sábado, 23 de agosto
26ºC
16ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento moderado.
SALALA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
17ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento ligero.
sábado, 23 de agosto
16ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento ligero.
SECHURA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
24ºC
17ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento moderado.
sábado, 23 de agosto
24ºC
16ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento moderado.
SULLANA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
28ºC
17ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento moderado.
sábado, 23 de agosto
28ºC
16ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento moderado.
TALARA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
24ºC
17ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento moderado.
sábado, 23 de agosto
24ºC
16ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento moderado.