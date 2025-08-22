Clima en Junín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 22 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Junín hoy, viernes, 22 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Paro de transportistas HOY 21 de agosto EN VIVO: “El 50% del sector transporte no salió a trabajar”, asegura gremio
- La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte
Clima en Junín, vía Senamhi HOY, 22 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
HUANCAYO - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
22ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 23 de agosto
22ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
HUASAHUASI - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
20ºC
10ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 23 de agosto
20ºC
10ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día.
JAUJA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
22ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 23 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
JUNIN - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
14ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 23 de agosto
14ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
LA OROYA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
17ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 23 de agosto
17ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
PICHANAKI - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
33ºC
20ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día.
sábado, 23 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día.
SATIPO - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
30ºC
18ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 23 de agosto
30ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
STA. ROSA DE OCOPA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
20ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 23 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
TARMA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial por la tarde.
sábado, 23 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial por la tarde.
YANACANCHA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
15ºC
-2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 23 de agosto
15ºC
-1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.