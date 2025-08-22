Clima en Huánuco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 22 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Huánuco hoy, viernes, 22 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Paro de transportistas HOY 21 de agosto EN VIVO: “El 50% del sector transporte no salió a trabajar”, asegura gremio
- La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte
Clima en Huánuco, vía Senamhi HOY, 22 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
AMBO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
sábado, 23 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
AUCAYACU - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
sábado, 23 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
CARPISH - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
19ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer con tendencia a lluvia.
sábado, 23 de agosto
18ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
CHAGLLA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
sábado, 23 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
HUANUCO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
29ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
sábado, 23 de agosto
27ºC
13ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
JACAS CHICO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
14ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer con tendencia a lluvia.
sábado, 23 de agosto
13ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
LA DIVISORIA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
22ºC
16ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con tendencia a lluvia.
sábado, 23 de agosto
22ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
LA UNION - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
19ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer , lluvia.
sábado, 23 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado al atardecer.
PUERTO INCA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
sábado, 23 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
PUMAHUASI - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas al atardecer.
sábado, 23 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
SAN RAFAEL - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
25ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
sábado, 23 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas al atardecer.
TINGO MARIA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer con tendencia a lluvia.
sábado, 23 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
TOURNAVISTA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas al atardecer con tendencia a lluvia.
sábado, 23 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.