HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue en VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue en VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford      Sigue en VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford      Sigue en VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford      
EN VIVO

Tomás Gálvez blinda a Jerí: No levantará secreto de comunicaciones | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

La herramienta revisa los 36 planes de gobierno inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones y los evalúa en cinco ejes clave de derechos humanos. El objetivo, según Amnistía Internacional, es promover un voto informado y con memoria en un proceso electoral marcado por la fragmentación política.

La plataforma digital analiza los planes de gobierno desde estándares internacionales de derechos humanos. Foto: Adrián Sarria Muñoz, La República
La plataforma digital analiza los planes de gobierno desde estándares internacionales de derechos humanos. Foto: Adrián Sarria Muñoz, La República

A dos meses de un proceso electoral con más de 30 organizaciones políticas en competencia, Amnistía Internacional Perú presentó Mira Bien (www.mirabien.com.pe), una plataforma digital que analiza los planes de gobierno desde estándares internacionales de derechos humanos.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La iniciativa no busca recomendar candidaturas ni orientar el voto, sino ofrecer una herramienta de contraste entre lo que los partidos prometen por escrito y los derechos que dicen proteger. “La idea es que la ciudadanía tenga un voto informado y un voto con memoria”, explica Jennie Dador, directora de Amnistía Internacional Perú, en entrevista con La República.

TE RECOMENDAMOS

PERDIENDO LA SEPARACIÓN DE PODERES Y ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

¿Qué es Mira Bien?

Mira Bien es el resultado de una revisión sistemática de los 36 planes de gobierno publicados en la web del Jurado Nacional de Elecciones. El equipo de Amnistía los evaluó en función de cinco ejes temáticos: libertad de expresión y asociación, justicia de género, justicia ambiental y climática, seguridad ciudadana y corrupción e impunidad.

Cada eje se presenta con un sistema de semáforo: verde, amarillo o rojo. El color no mide viabilidad política ni probabilidad de cumplimiento, sino el grado de alineamiento del plan con los estándares internacionales de derechos humanos.

“Colocamos verde cuando el plan garantiza derechos o tiene un enfoque claramente protector. Amarillo cuando no los desarrolla o los menciona de forma ambigua. Y rojo cuando las propuestas son contrarias a esos derechos”, precisa Dador.

Los ejes y lo que revelan

El eje de libertad de expresión y asociación analiza propuestas sobre protesta social, prensa, participación ciudadana y derecho a la información. Permite identificar si los planes protegen estos derechos o si los condicionan bajo discursos de orden y seguridad.

La justicia de género revisa qué dicen —o qué omiten— los planes sobre violencia contra mujeres y niñas, igualdad, autonomía y diversidad. “Es un eje clave en un país con altos índices de violencia sexual y desapariciones”, señala Dador.

En justicia ambiental y climática, la plataforma evalúa si los partidos asumen responsabilidades frente a la crisis climática, el acceso al agua, la protección de territorios y comunidades, y la sostenibilidad del modelo de desarrollo.

El eje de seguridad ciudadana analiza propuestas sobre policía, fuerzas armadas y uso de la fuerza. El semáforo permite identificar si se apuesta por prevención y reglas claras o si se normaliza el discurso de “mano dura” sin controles.

Finalmente, corrupción e impunidad revisa si los planes proponen fortalecer instituciones independientes, sancionar abusos de poder o, por el contrario, abren la puerta a la arbitrariedad y al debilitamiento del sistema de justicia.

PUEDES VER: Elecciones 2026: LINK oficial del ONPE para saber si soy miembro de mesa

lr.pe

Educación en derechos humanos, no campaña electoral

Dador subraya que Amnistía Internacional no realiza observación electoral ni educación electoral tradicional. “Lo que hacemos es educación en derechos humanos”, explica. La organización cuenta con activistas en 14 regiones del país y una red de más de 300 mil personas que trabajan en la difusión de estándares de derechos.

“Mira Bien no reemplaza el criterio ciudadano. Al contrario, busca activar preguntas: ¿qué dice este plan sobre un derecho que me afecta? ¿Coincide con lo que el candidato dice en sus discursos?”, añade.

La directora advierte, además, que los planes de gobierno no siempre coinciden con la práctica política. “Sabemos que muchos candidatos se apartan luego de lo que han escrito. Por eso es importante comparar el plan con el discurso y con los antecedentes”.

Un contexto marcado por la memoria

El lanzamiento de Mira Bien ocurre en un escenario político atravesado por la impunidad, la crisis institucional y el recuerdo reciente de la represión durante las protestas de 2022 y 2023. En ese contexto, Amnistía insiste en la idea de votar con memoria.

“No se trata solo de promesas futuras. Se trata de entender qué modelo de país propone cada organización y qué derechos está dispuesta a garantizar o a sacrificar”, señala Dador.

La plataforma es de acceso libre y permite navegar tanto por partido político como por eje temático. No establece rankings ni conclusiones generales. Presenta la información y deja la decisión en manos de la ciudadanía.

En un proceso electoral fragmentado y cargado de desinformación, Mira Bien busca cumplir una función básica: mirar bien antes de votar.

Notas relacionadas
Corte IDH ordena al Perú no aplicar la ley de amnistía a policías y militares

Corte IDH ordena al Perú no aplicar la ley de amnistía a policías y militares

LEER MÁS
Amnistía Internacional: el autoritarismo avanza en el último año de gobierno de Dina Boluarte

Amnistía Internacional: el autoritarismo avanza en el último año de gobierno de Dina Boluarte

LEER MÁS
Malas noticias para Trump: Amnistía Internacional acusa a EEUU de violar derechos humanos de inmigrantes arrestados en Texas

Malas noticias para Trump: Amnistía Internacional acusa a EEUU de violar derechos humanos de inmigrantes arrestados en Texas

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Elecciones 2026: LINK oficial del ONPE para saber si soy miembro de mesa

Elecciones 2026: LINK oficial del ONPE para saber si soy miembro de mesa

LEER MÁS
Decano del CAL denuncia que JNJ estaría tomando represalias tras suspensión de Patricia Benavides

Decano del CAL denuncia que JNJ estaría tomando represalias tras suspensión de Patricia Benavides

LEER MÁS
Así puedes verificar tu local de votación asignado por la ONPE para Elecciones 2026

Así puedes verificar tu local de votación asignado por la ONPE para Elecciones 2026

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

PJ ordena levantar secreto bancario de José Luna Gálvez por nexos con red de Luis Castañeda Lossio

China impulsa el mercado mundial del litio y renueva las expectativas para un país de América Latina

'Marty Supremo': comedia dramática sobre el sueño americano

Política

PJ ordena levantar secreto bancario de José Luna Gálvez por nexos con red de Luis Castañeda Lossio

Contraloría de Colombia reporta que la compra de 17 cazas suecos Gripen fue la mejor elección

Roberto Chiabra: "Pena de muerte es una medida populista que no se va a cumplir"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

PJ ordena levantar secreto bancario de José Luna Gálvez por nexos con red de Luis Castañeda Lossio

Contraloría de Colombia reporta que la compra de 17 cazas suecos Gripen fue la mejor elección

Roberto Chiabra: "Pena de muerte es una medida populista que no se va a cumplir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025