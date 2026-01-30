La plataforma digital analiza los planes de gobierno desde estándares internacionales de derechos humanos. Foto: Adrián Sarria Muñoz, La República

A dos meses de un proceso electoral con más de 30 organizaciones políticas en competencia, Amnistía Internacional Perú presentó Mira Bien (www.mirabien.com.pe), una plataforma digital que analiza los planes de gobierno desde estándares internacionales de derechos humanos.

La iniciativa no busca recomendar candidaturas ni orientar el voto, sino ofrecer una herramienta de contraste entre lo que los partidos prometen por escrito y los derechos que dicen proteger. “La idea es que la ciudadanía tenga un voto informado y un voto con memoria”, explica Jennie Dador, directora de Amnistía Internacional Perú, en entrevista con La República.

¿Qué es Mira Bien?

Mira Bien es el resultado de una revisión sistemática de los 36 planes de gobierno publicados en la web del Jurado Nacional de Elecciones. El equipo de Amnistía los evaluó en función de cinco ejes temáticos: libertad de expresión y asociación, justicia de género, justicia ambiental y climática, seguridad ciudadana y corrupción e impunidad.

Cada eje se presenta con un sistema de semáforo: verde, amarillo o rojo. El color no mide viabilidad política ni probabilidad de cumplimiento, sino el grado de alineamiento del plan con los estándares internacionales de derechos humanos.

“Colocamos verde cuando el plan garantiza derechos o tiene un enfoque claramente protector. Amarillo cuando no los desarrolla o los menciona de forma ambigua. Y rojo cuando las propuestas son contrarias a esos derechos”, precisa Dador.

Los ejes y lo que revelan

El eje de libertad de expresión y asociación analiza propuestas sobre protesta social, prensa, participación ciudadana y derecho a la información. Permite identificar si los planes protegen estos derechos o si los condicionan bajo discursos de orden y seguridad.

La justicia de género revisa qué dicen —o qué omiten— los planes sobre violencia contra mujeres y niñas, igualdad, autonomía y diversidad. “Es un eje clave en un país con altos índices de violencia sexual y desapariciones”, señala Dador.

En justicia ambiental y climática, la plataforma evalúa si los partidos asumen responsabilidades frente a la crisis climática, el acceso al agua, la protección de territorios y comunidades, y la sostenibilidad del modelo de desarrollo.

El eje de seguridad ciudadana analiza propuestas sobre policía, fuerzas armadas y uso de la fuerza. El semáforo permite identificar si se apuesta por prevención y reglas claras o si se normaliza el discurso de “mano dura” sin controles.

Finalmente, corrupción e impunidad revisa si los planes proponen fortalecer instituciones independientes, sancionar abusos de poder o, por el contrario, abren la puerta a la arbitrariedad y al debilitamiento del sistema de justicia.

Educación en derechos humanos, no campaña electoral

Dador subraya que Amnistía Internacional no realiza observación electoral ni educación electoral tradicional. “Lo que hacemos es educación en derechos humanos”, explica. La organización cuenta con activistas en 14 regiones del país y una red de más de 300 mil personas que trabajan en la difusión de estándares de derechos.

“Mira Bien no reemplaza el criterio ciudadano. Al contrario, busca activar preguntas: ¿qué dice este plan sobre un derecho que me afecta? ¿Coincide con lo que el candidato dice en sus discursos?”, añade.

La directora advierte, además, que los planes de gobierno no siempre coinciden con la práctica política. “Sabemos que muchos candidatos se apartan luego de lo que han escrito. Por eso es importante comparar el plan con el discurso y con los antecedentes”.

Un contexto marcado por la memoria

El lanzamiento de Mira Bien ocurre en un escenario político atravesado por la impunidad, la crisis institucional y el recuerdo reciente de la represión durante las protestas de 2022 y 2023. En ese contexto, Amnistía insiste en la idea de votar con memoria.

“No se trata solo de promesas futuras. Se trata de entender qué modelo de país propone cada organización y qué derechos está dispuesta a garantizar o a sacrificar”, señala Dador.

La plataforma es de acceso libre y permite navegar tanto por partido político como por eje temático. No establece rankings ni conclusiones generales. Presenta la información y deja la decisión en manos de la ciudadanía.

En un proceso electoral fragmentado y cargado de desinformación, Mira Bien busca cumplir una función básica: mirar bien antes de votar.