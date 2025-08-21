Clima en Tumbes, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 21 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Tumbes hoy, jueves, 21 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Tumbes, vía Senamhi HOY, 21 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
CAÑAVERAL - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo nublado parcial durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento moderado.
viernes, 22 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo nublado parcial durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento moderado.
LA CRUZ - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
26ºC
19ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento moderado.
viernes, 22 de agosto
25ºC
19ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento moderado.
PAPAYAL - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento moderado.
viernes, 22 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento moderado.
PUERTO PIZARRO - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
28ºC
20ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento moderado.
viernes, 22 de agosto
28ºC
20ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento moderado.
TUMBES - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
26ºC
20ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento moderado.
viernes, 22 de agosto
26ºC
20ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento moderado.