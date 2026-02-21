Ricardo Belmont NO lidera intención de voto presidencial con 46%: encuesta carece de sustento

LO FALSO:

Ricardo Belmont encabeza la lista de intención de voto presidencial 2026 con 46%.

LO VERDADERO:

La encuesta viralizada en redes sociales no menciona su metodología, qué empresa la realizó y si se encuentra o no inscrita en el Registro Nacional de Encuestadoras del JNE.

Entidades como Datum, CPI e Ipsos indican en estudios recientes que Rafael López Aliaga es quien lidera la intención de voto presidencial 2026, a diferencia de Belmont, que ocupa lugares más alejados.

En redes sociales circula una encuesta que ubica a Ricardo Belmont en el primer lugar de intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026. Sin embargo, no presenta ningún tipo de sustento. A diferencia de ello, sondeos difundidos por firmas reconocidas como Datum, CPI e Ipsos suelen colocar a Rafael López Aliaga a la cabeza, mientras que Belmont figura en otras posiciones.

Además, el estudio no precisa qué empresa lo realizó, no acredita inscripción en el Registro Nacional de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ni detalla su metodología. Por estas razones, carece de credibilidad y respaldo técnico.

Detalles y análisis del contenido compartido en redes sociales

En Facebook circula una imagen que asegura que Ricardo Belmont, candidato a la presidencia por el Partido Cívico Obras, lidera un sondeo electoral con 46% de intención de voto. Tras él, se ubican Alfonso López Chau de Ahora Nación (28%) y Rafael López Aliaga de Renovación Popular (18%).

Imagen viralizada en redes sociales. | Foto: Facebook

Sin embargo, el sondeo, aparentemente realizado el 17 de enero, no cuenta con un sustento verificable. De acuerdo con las últimas encuestas difundidas por empresas reconocidas como Datum, CPI e Ipsos, quien suele encabezar los sondeos es Rafael López Aliaga. Tras él, aparecen con mayor frecuencia Keiko Fujimori, Alfonso López Chau, Mario Vizcarra, César Acuña y Carlos Álvarez, mientras que Ricardo Belmont se ubica en posiciones inferiores.

Intención de voto presidencial según Datum (del 16 al 20 de enero de 2026). | Foto: Datum

Última encuesta Datum para El Comercio (del 30 de enero al 3 de febrero de 2026). | Foto: Datum

Intención de voto presidencial según CPI (enero 2026). | Foto: CPI

Intención de voto presidencial según CPI (febrero 2026). | Foto: CPI

Intención de voto presidencial según Ipsos (enero 2026). | Foto: Ipsos

Intención de voto presidencial según Ipsos (febrero 2026). | Foto: Ipsos

Ipsos, incluso, detalla lo siguiente en la descripción de su último documento de intención de voto: “Ha cumplido seis meses consecutivos en el primer lugar. Desde agosto pasado, Rafael López Aliaga ocupa esa privilegiada posición en la larga lista de candidatos presidenciales con mayor intención de voto en las encuestas que Ipsos realiza para Perú21. Detrás del postulante de Renovación Popular, que además ha sostenido sus dos dígitos, continúa Keiko Fujimori, su rival de Fuerza Popular”.

Descripción del documento de intención de voto presidencial según Ipsos (febrero 2026). | Foto: Ipsos

Por otro lado, es importante mencionar que la encuesta que se ha viralizado en redes sociales no presenta el logotipo o alguna otra forma de identificación de la persona natural o jurídica responsable de su elaboración, por lo que no es posible determinar si se encuentra o no inscrita en el Registro Nacional de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), listado oficial que habilita a firmas o personas para elaborar y divulgar sondeos electorales y encuestas de opinión en el Perú.

Tampoco incluye información obligatoria como la ficha técnica, la fecha de realización, el sistema de muestreo, el tamaño de la muestra, el nivel de confianza, el margen de error, entre otros datos. Estos requisitos están establecidos en el Artículo 18 de la Ley N.° 27369, que regula la difusión de encuestas electorales.

Indicaciones del Artículo 18 de la Ley N.° 27369 en relación a la elaboración de encuestas electorales. | Foto: Congreso de la República

Por los motivos indicados en párrafos anteriores, la encuesta difundida en redes sociales carece de fundamentos.

Conclusión

En síntesis, en Facebook se ha compartido una encuesta que posiciona a Ricardo Belmont en primer lugar de intención de voto presidencial 2026, pero sin algún tipo de respaldo; es falso. Los últimos sondeos difundidos por empresas reconocidas como Datum, CPI e Ipsos suelen mostrar a Rafael López Aliaga liderando, mientras que Belmont figura en posiciones inferiores. Además, el estudio no indica cuál es la empresa responsable, no acredita su inscripción en el Registro Nacional de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y tampoco incluye datos de su elaboración. Por tales motivos, la encuesta carece de autenticidad.

