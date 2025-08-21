Clima en Pasco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 21 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Pasco hoy, jueves, 21 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CERRO DE PASCO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
15ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
viernes, 22 de agosto
14ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
OXAPAMPA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo despejado con incremento de temperatura diurna durante el día.
viernes, 22 de agosto
23ºC
14ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
POZUZO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 22 de agosto
29ºC
20ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
YANAHUANCA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo despejado con tendencia a incremento de temperatura diurna durante el día.
viernes, 22 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.