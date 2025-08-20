Clima en Pasco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 20 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Pasco hoy, miércoles, 20 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CERRO DE PASCO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
12ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
jueves, 21 de agosto
13ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
OXAPAMPA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
25ºC
13ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
POZUZO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
31ºC
17ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
YANAHUANCA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
jueves, 21 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.