Con música de Soda Stereo: esta fue la última aparición de José Jerí antes de ser censurado
Jerí fue censurado por el Parlamento con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones por el caso Chifagate.
José Jerí participó de un cambio de guardia antes de ser censurado. Foto: composición LR
En lo que significó una de sus últimas actividades como mandatario, José Jerí participó en una ceremonia de cambio de guardia en el Patio de Honor de Palacio antes de ser vacado por el Congreso. Estuvo acompañado del titular del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez.
