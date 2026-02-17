HOYSuscripcion LR Focus

José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia
José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia     
JOSÉ JERÍ ES CENSURADO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Política

Con música de Soda Stereo: esta fue la última aparición de José Jerí antes de ser censurado

Jerí fue censurado por el Parlamento con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones por el caso Chifagate.

José Jerí participó de un cambio de guardia antes de ser censurado. Foto: composición LR
José Jerí participó de un cambio de guardia antes de ser censurado. Foto: composición LR

En lo que significó una de sus últimas actividades como mandatario, José Jerí participó en una ceremonia de cambio de guardia en el Patio de Honor de Palacio antes de ser vacado por el Congreso. Estuvo acompañado del titular del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez.

JOSÉ JERÍ Y LA GUERRA DE RENOVACIÓN VS. FUERZA POPULAR | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

Con música de Soda Stereo: esta fue la última aparición de José Jerí antes de ser censurado

