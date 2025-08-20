Clima en Lima, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 20 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Lima hoy, miércoles, 20 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Lima, vía Senamhi HOY, 20 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
CANTA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
jueves, 21 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
CASAPALCA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
13ºC
0ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
jueves, 21 de agosto
14ºC
-1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
CHOSICA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
23ºC
21ºC
Cielo nublado parcial hacia la madrugada variando a cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo nublado parcial hacia la madrugada variando a cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas durante el día.
HUACHO - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto con neblina en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial al atardecer con ráfagas de viento.
jueves, 21 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo cubierto con niebla en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado al atardecer con ráfagas de viento.
HUARAL - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial por la tarde con ráfagas de viento.
jueves, 21 de agosto
22ºC
12ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde con ráfagas de viento.
HUAROCHIRÍ - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
jueves, 21 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
LIMA ESTE - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde , ráfagas de viento.
jueves, 21 de agosto
20ºC
13ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado durante el día , llovizna hacia la madrugada.
LIMA OESTE / CALLAO - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde , ráfagas de viento.
jueves, 21 de agosto
18ºC
15ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado durante el día , llovizna hacia la madrugada.
MATUCANA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
jueves, 21 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
OYÓN - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
20ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
jueves, 21 de agosto
21ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
PARAMONGA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
19ºC
13ºC
Cielo cubierto con tendencia a neblina por la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la tarde y ráfagas de viento.
jueves, 21 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo nublado por la tarde con ráfagas de viento.
SAN VICENTE DE CAÑETE - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
22ºC
12ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo nublado parcial cielo nublado al atardecer con tendencia a ráfagas de viento.
jueves, 21 de agosto
21ºC
13ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo nublado parcial cielo nublado al atardecer con ráfagas de viento.
YAUYOS - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
jueves, 21 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.