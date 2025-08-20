Clima en Lambayeque, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 20 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Lambayeque hoy, miércoles, 20 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CAYALTI - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
27ºC
14ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo nublado parcial con tendencia a cielo con nubes dispersas por la tarde.
jueves, 21 de agosto
27ºC
13ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado por la tarde.
CHICLAYO - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
23ºC
16ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo nublado parcial con tendencia a cielo con nubes dispersas por la tarde.
jueves, 21 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado por la tarde.
CHONGOYAPE - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
29ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
jueves, 21 de agosto
29ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
INCAHUASI - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial durante el día.
jueves, 21 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial durante el día.
LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
23ºC
16ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo nublado parcial con tendencia a cielo con nubes dispersas por la tarde.
jueves, 21 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado por la tarde.
MOTUPE - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
30ºC
15ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
jueves, 21 de agosto
30ºC
14ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
OLMOS - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
32ºC
16ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
jueves, 21 de agosto
32ºC
15ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
OYOTUN - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
29ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
jueves, 21 de agosto
29ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer.