Clima en Junín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 20 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Junín hoy, miércoles, 20 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Junín, vía Senamhi HOY, 20 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
HUANCAYO - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
22ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna.
jueves, 21 de agosto
22ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna.
HUASAHUASI - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
20ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con incremento de temperatura diurna.
jueves, 21 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con incremento de temperatura diurna.
JAUJA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
23ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
jueves, 21 de agosto
24ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
JUNIN - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
16ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con incremento de temperatura diurna.
jueves, 21 de agosto
16ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con incremento de temperatura diurna.
LA OROYA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
17ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a incremento de temperatura diurna.
jueves, 21 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a incremento de temperatura diurna.
PICHANAKI - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
jueves, 21 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
SATIPO - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
STA. ROSA DE OCOPA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
22ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
jueves, 21 de agosto
22ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
TARMA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con incremento de temperatura diurna.
jueves, 21 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con incremento de temperatura diurna.
YANACANCHA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
16ºC
-1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
16ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.