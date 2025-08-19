Clima en Ica, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 19 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ica hoy, martes, 19 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Ica, vía Senamhi HOY, 19 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
BERNALES - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde con viento fuerte.
miércoles, 20 de agosto
24ºC
13ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde con ráfagas de viento.
CHINCHA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
22ºC
15ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde con viento fuerte y polvo.
miércoles, 20 de agosto
21ºC
16ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde con ráfagas de viento.
HUANCANO - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
29ºC
11ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna y viento fuerte.
miércoles, 20 de agosto
30ºC
11ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con ráfagas de viento.
ICA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
29ºC
11ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde con viento fuerte y polvo.
miércoles, 20 de agosto
29ºC
10ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde con ráfagas de viento.
NAZCA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
28ºC
8ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía ráfagas de viento.
miércoles, 20 de agosto
29ºC
9ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía ráfagas de viento.
OCUCAJE - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
29ºC
12ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde con viento fuerte y polvo.
miércoles, 20 de agosto
30ºC
11ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde con ráfagas de viento.
PALPA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
29ºC
9ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde con viento fuerte y polvo.
miércoles, 20 de agosto
29ºC
10ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde con ráfagas de viento.
PISCO - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
21ºC
16ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía y al atardecer con tendencia a llovizna en las primeras horas de la mañana y ráfagas de viento.
miércoles, 20 de agosto
21ºC
17ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía y al atardecer con tendencia a llovizna en las primeras horas de la mañana y ráfagas de viento.
SAN JUAN DE YANAC - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
24ºC
10ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna con descenso de temperatura nocturna.
miércoles, 20 de agosto
24ºC
10ºC
Cielo despejado con tendencia a incremento de temperatura diurna.
SAN PEDRO DE HUACARPANA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
14ºC
-1ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna y descenso de temperatura nocturna.
miércoles, 20 de agosto
15ºC
0ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas con incremento de temperatura diurna durante el día , ráfagas de viento.