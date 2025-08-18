Clima en Moquegua, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 18 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Moquegua hoy, lunes, 18 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"
- Adulta mayor de 78 años sufre abuso sexual en Apurímac por parte de un familiar: agresor huyó a Lima
Clima en Moquegua, vía Senamhi HOY, 18 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
CARUMAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas ; ráfagas de viento.
martes, 19 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas.
ICHUÑA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
20ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día ; ráfagas de viento.
martes, 19 de agosto
19ºC
-2ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día ; ráfagas de viento y heladas.
ILO - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
20ºC
16ºC
Cielo nublado durante el día ; ráfagas de viento y llovizna.
martes, 19 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado durante el día.
MOQUEGUA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas ; ráfagas de viento con polvo.
martes, 19 de agosto
26ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
OMATE - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
25ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas.
martes, 19 de agosto
26ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas.
PUQUINA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
20ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas ; ráfagas de viento.
martes, 19 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas ; ráfagas de viento.
UBINAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día ; ráfagas de viento.
martes, 19 de agosto
19ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas ; heladas y ráfagas de viento.