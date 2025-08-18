Clima en La Libertad, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 18 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de La Libertad hoy, lunes, 18 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CACHICADAN - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
23ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y cielo nublado parcial por la tarde.
martes, 19 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día , cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
CALLANCAS - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
27ºC
16ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado parcial por la noche.
martes, 19 de agosto
26ºC
16ºC
Cielo nublado parcial a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia ligera por la tarde.
CASA GRANDE - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento por la tarde y cielo nublado por la noche.
martes, 19 de agosto
21ºC
15ºC
Llovizna ligera con cielo cubierto , cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
CASCAS - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
25ºC
16ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana , cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y cielo nublado parcial por la tarde.
martes, 19 de agosto
23ºC
16ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día.
CHAO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
24ºC
16ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día con viento ligero por la tarde y cielo nublado por la noche.
martes, 19 de agosto
23ºC
17ºC
Cielo nublado con llovizna ligera en las primeras horas de la mañana , cielo nublado parcial por la tarde y viento ligero por la tarde.
CHEPEN - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
25ºC
16ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana , cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
martes, 19 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo cubierto con llovizna ligera en las primeras horas de la mañana , cielo nublado parcial durante el día y viento ligero por la tarde.
HUAMACHUCO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía , cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado por la noche.
martes, 19 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado por la noche con lluvia ligera.
QUIRUVILCA - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
16ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día , cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado por la noche.
martes, 19 de agosto
15ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado por la noche con tendencia a lluvia ligera.
SALPO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
16ºC
6ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado por la noche.
martes, 19 de agosto
15ºC
6ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día y cielo nublado por la tarde con lluvia ligera.
TRUJILLO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
21ºC
16ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con ráfagas de viento ; cielo cubierto por la noche con tendencia a llovizna ligera.
martes, 19 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto con llovizna ligera por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con ráfagas de viento ; cielo cubierto por la noche.
USQUIL - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado parcial por la noche.
martes, 19 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo nublado parcial a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia ligera por la tarde.
VIRÚ - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
24ºC
16ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana , cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día con viento ligero por la tarde.
martes, 19 de agosto
24ºC
17ºC
Cielo nublado con llovizna ligera en las primeras horas de la mañana , cielo nublado parcial durante el día con viento ligero por la tarde.