Clima en Junín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 18 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Junín hoy, lunes, 18 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
HUANCAYO - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
23ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
martes, 19 de agosto
24ºC
5ºC
Cielo despejado con tendencia a incremento de temperatura diurna durante el día.
HUASAHUASI - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo despejado con tendencia a incremento de temperatura diurna durante el día.
martes, 19 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con incremento de temperatura diurna.
JAUJA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
23ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
martes, 19 de agosto
23ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
JUNIN - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
14ºC
-2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a incremento de temperatura diurna.
martes, 19 de agosto
15ºC
-2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con incremento de temperatura diurna.
LA OROYA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
18ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
martes, 19 de agosto
18ºC
-3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con incremento de temperatura diurna.
PICHANAKI - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
32ºC
19ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 19 de agosto
32ºC
19ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
SATIPO - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
33ºC
16ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
martes, 19 de agosto
32ºC
16ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
STA. ROSA DE OCOPA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
22ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
martes, 19 de agosto
23ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
TARMA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
martes, 19 de agosto
23ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con incremento de temperatura diurna.
YANACANCHA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
17ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
martes, 19 de agosto
17ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.