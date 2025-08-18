Clima en Huancavelica, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 18 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Huancavelica hoy, lunes, 18 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ACOBAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
22ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
martes, 19 de agosto
24ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
COLCABAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
21ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
martes, 19 de agosto
21ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
CUSICANCHA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con viento fuerte por la tarde.
martes, 19 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con descenso de temperatura nocturna.
HUACHOS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con viento fuerte por la tarde.
martes, 19 de agosto
23ºC
6ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con descenso de temperatura nocturna.
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
19ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
martes, 19 de agosto
19ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
LIRCAY - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
23ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
martes, 19 de agosto
23ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
PAMPAS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
20ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
martes, 19 de agosto
21ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
PAUCARBAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo despejado variando a durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
martes, 19 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
SANTIAGO DE CHOCORVOS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con viento fuerte por la tarde.
martes, 19 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con descenso de temperatura nocturna.
TAMBO - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con viento fuerte por la tarde.
martes, 19 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con descenso de temperatura nocturna.