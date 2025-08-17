HOYSuscripcion LR Focus

Clima en Tacna, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 17 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Tacna hoy, domingo, 17 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Tacna, vía Senamhi HOY, 17 de agosto
Clima en Tacna, vía Senamhi HOY, 17 de agosto

ALTO PERÚ - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
15ºC
-8ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde ; viento moderado y heladas.
lunes, 18 de agosto
14ºC
-9ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde ; viento moderado y heladas.

CANDARAVE - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
16ºC
3ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
lunes, 18 de agosto
16ºC
1ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con tendencia a viento moderado.

CHILUYO - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
15ºC
-11ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde ; viento moderado y heladas.
lunes, 18 de agosto
14ºC
-12ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde ; viento moderado y heladas.

ILABAYA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
26ºC
14ºC
Cielo despejado por la mañana con tendencia a cielo con nubes dispersas por la tarde ; ráfagas de viento.
lunes, 18 de agosto
25ºC
13ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día ; ráfagas de viento.

ITE - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado ; cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a ráfagas de viento.
lunes, 18 de agosto
21ºC
12ºC
Cielo nublado durante el día ; ráfagas de viento con tendencia a llovizna.

LA YARADA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
20ºC
10ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado ; cielo nublado parcial por la tarde ; ráfagas de viento.
lunes, 18 de agosto
20ºC
12ºC
Cielo nublado durante el día ; ráfagas de viento con tendencia a llovizna.

LOCUMBA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
23ºC
10ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas ; ráfagas de viento.
lunes, 18 de agosto
19ºC
10ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas con cielo nublado por la tarde ; ráfagas de viento y llovizna.

PACHIA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
24ºC
9ºC
Cielo despejado por la mañana con tendencia a cielo con nubes dispersas por la tarde ; ráfagas de viento con polvo.
lunes, 18 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas durante el día ; ráfagas de viento.

PALCA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
18ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
lunes, 18 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas ; ráfagas de viento.

SAMA GRANDE - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas ; ráfagas de viento con polvo.
lunes, 18 de agosto
19ºC
10ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas con cielo nublado parcial por la tarde ; ráfagas de viento con polvo ; llovizna.

TACNA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas por la tarde ; ráfagas de viento con polvo.
lunes, 18 de agosto
18ºC
10ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía con cielo nublado parcial por la tarde ; ráfagas de viento y llovizna.

TARATA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
20ºC
1ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
lunes, 18 de agosto
20ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas y viento moderado.

VILACOTA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
11ºC
-9ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde ; viento moderado y heladas.
lunes, 18 de agosto
11ºC
-11ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde ; viento moderado y heladas.
