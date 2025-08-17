Clima en San Martín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 17 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de San Martín hoy, domingo, 17 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en San Martín, vía Senamhi HOY, 17 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ALAO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
34ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado por la tarde.
lunes, 18 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
BELLAVISTA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
35ºC
22ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
lunes, 18 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana.
CHAZUTA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
35ºC
22ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
lunes, 18 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
JUANJUI - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
35ºC
21ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 18 de agosto
35ºC
22ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
LAMAS - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
lunes, 18 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado hacia el mediodía.
MOYOBAMBA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
29ºC
18ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
lunes, 18 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
NARANJILLO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía.
lunes, 18 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo nublado parcial con tendencia a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
NUEVO LIMA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
35ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado en las primeras horas de la mañana.
lunes, 18 de agosto
35ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
PACAYZAPA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas al atardecer.
lunes, 18 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo cubierto al atardecer.
PACHIZA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
35ºC
22ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
lunes, 18 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas al atardecer.
PELEJO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
34ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado hacia el mediodía.
lunes, 18 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
PILLUANA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
35ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado hacia el mediodía.
lunes, 18 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas por la mañana.
POLVORA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas al atardecer.
lunes, 18 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado hacia el mediodía.
PONGO DE CAYNARACHI - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
34ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
lunes, 18 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
SAN PABLO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
35ºC
22ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas por la mañana.
lunes, 18 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
SAPOSOA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
35ºC
21ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana.
lunes, 18 de agosto
35ºC
22ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
SAUCE - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado en las primeras horas de la mañana.
lunes, 18 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas al atardecer.
TARAPOTO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
lunes, 18 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
TINGO DE PONAZA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
35ºC
22ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana.
lunes, 18 de agosto
35ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado hacia el mediodía.
TOCACHE - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
lunes, 18 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado en las primeras horas de la mañana.