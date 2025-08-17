Clima en Puno, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 17 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Puno hoy, domingo, 17 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ANANEA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
12ºC
-11ºC
Cielo despejado durante el día con ráfagas de viento al atardecer.
lunes, 18 de agosto
13ºC
-11ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día y llovizna durante la noche.
AYAVIRI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
20ºC
-6ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día.
lunes, 18 de agosto
18.2ºC
-5ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas con ráfagas de viento al atardecer.
AZANGARO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
18ºC
-4ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día.
lunes, 18 de agosto
11ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas con ráfagas de viento al atardecer.
CABANILLAS - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
19ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 18 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo nublado parcial durante el día con viento fuerte al atardecer.
CRUCERO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
17ºC
-7ºC
Cielo despejado durante el día con ráfagas de viento al atardecer.
lunes, 18 de agosto
15.3ºC
-8.6ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día y llovizna durante la noche.
DESAGUADERO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
15ºC
-5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día y ráfagas de viento al atardecer.
lunes, 18 de agosto
16ºC
-4ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
HUANCANE - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
15ºC
-3ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 18 de agosto
15ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado durante la noche.
ILAVE - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 18 de agosto
14ºC
-1ºC
Cielo nublado parcial durante el día variando a cielo nublado durante el día.
JULI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
14ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 18 de agosto
13.5ºC
1.6ºC
Cielo nublado parcial durante el día variando a cielo nublado durante el día.
JULIACA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
19ºC
-8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 18 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo nublado parcial durante el día con viento fuerte al atardecer.
LAMPA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
19ºC
-5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 18 de agosto
18.2ºC
-6ºC
Cielo nublado parcial durante el día con viento fuerte al atardecer.
LARAQUERI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
18ºC
-7ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
lunes, 18 de agosto
17ºC
-9ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
MACUSANI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
15ºC
-8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 18 de agosto
11ºC
-3ºC
Cielo nublado durante el día.
MAZOCRUZ - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
19ºC
-11ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día.
lunes, 18 de agosto
18ºC
-12ºC
Durante el día viento fuerte durante el día.
MOHO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
17ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 18 de agosto
15.2ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado durante la noche.
PISACOMA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
18ºC
-4ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día.
lunes, 18 de agosto
17.8ºC
-6.2ºC
Durante el día viento fuerte y cielo nublado.
PUNO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento al atardecer.
lunes, 18 de agosto
16ºC
1ºC
Cielo nublado durante el día.
PUTINA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
19ºC
-5ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día.
lunes, 18 de agosto
19ºC
-4.5ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas con ráfagas de viento al atardecer.
SAN GABÁN - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
28ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 18 de agosto
28.5ºC
11ºC
Cielo nublado durante el día.
SAN JUAN DEL ORO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
28ºC
16ºC
Cielo nublado durante el día.
lunes, 18 de agosto
26ºC
16ºC
Cielo nublado durante el día.
YUNGUYO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
16ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día y ráfagas de viento al atardecer.
lunes, 18 de agosto
15ºC
-3ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con tendencia a ráfagas de viento.