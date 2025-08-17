Clima en Lambayeque, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 17 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Lambayeque hoy, domingo, 17 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CAYALTI - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
27ºC
15ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la tarde a cielo nublado por la noche.
lunes, 18 de agosto
27ºC
15ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado con viento moderado a cielo nublado parcial por la noche.
CHICLAYO - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
23ºC
18ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la tarde a cielo nublado por la noche.
lunes, 18 de agosto
23ºC
18ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado con viento moderado a cielo nublado parcial por la noche.
CHONGOYAPE - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
29ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial por la tarde.
lunes, 18 de agosto
29ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas hacia el mediodía a cielo nublado parcial al atardecer a cielo nublado por la noche.
INCAHUASI - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
15ºC
7ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial con tendencia a lluvia ligera durante el día.
lunes, 18 de agosto
15ºC
7ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado con tendencia a lluvia ligera durante el día.
LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
23ºC
16ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la tarde a cielo nublado por la noche.
lunes, 18 de agosto
23ºC
16ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado con viento moderado a cielo nublado parcial por la noche.
MOTUPE - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
30ºC
16ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
lunes, 18 de agosto
30ºC
16ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
OLMOS - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
32ºC
16ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
lunes, 18 de agosto
32ºC
16ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
OYOTUN - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
29ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial por la tarde a cielo nublado al atardecer.
lunes, 18 de agosto
29ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial por la tarde a cielo nublado al atardecer.