Clima en La Libertad, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 17 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de La Libertad hoy, domingo, 17 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Hermanos mueren en tragedia de Pasamayito, uno era policía y el otro estudiante: "¿Qué madre va a perder dos hijos en un ratito?"
- El 'Monstruo' incentivaba a sus sicarios a delinquir con un 1/4 de pollo, según PNP: "Te mando S/36 a tu Yape"
Clima en La Libertad, vía Senamhi HOY, 17 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
CACHICADAN - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo nublado a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía , cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado por la noche.
lunes, 18 de agosto
23ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y cielo nublado parcial por la tarde.
CALLANCAS - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
27ºC
16ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana , cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado por la noche.
lunes, 18 de agosto
27ºC
16ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado parcial por la noche.
CASA GRANDE - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
22ºC
16ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento por la tarde y cielo nublado por la noche.
lunes, 18 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento por la tarde y cielo nublado por la noche.
CASCAS - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado por la noche.
lunes, 18 de agosto
25ºC
16ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana , cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y cielo nublado parcial por la tarde.
CHAO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
24ºC
17ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día con viento ligero por la tarde y cielo nublado por la noche.
lunes, 18 de agosto
24ºC
16ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día con viento ligero por la tarde y cielo nublado por la noche.
CHEPEN - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
26ºC
15ºC
Cielo cubierto y llovizna ligera en las primeras horas de la mañana , cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
lunes, 18 de agosto
25ºC
16ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana , cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
HUAMACHUCO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día , cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado por la noche.
lunes, 18 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía , cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado por la noche.
QUIRUVILCA - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
15ºC
4ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana , cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado por la tarde y cielo nublado parcial por la noche.
lunes, 18 de agosto
16ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día , cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado por la noche.
SALPO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
16ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado por la noche con lluvia ligera.
lunes, 18 de agosto
16ºC
6ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado por la noche.
TRUJILLO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
23ºC
14ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con ráfagas de viento ; cielo nublado por la noche.
lunes, 18 de agosto
21ºC
16ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con ráfagas de viento ; cielo cubierto por la noche con tendencia a llovizna ligera.
USQUIL - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día , cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado por la noche.
lunes, 18 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado parcial por la noche.
VIRÚ - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
25ºC
17ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día con viento ligero por la tarde y cielo nublado por la noche.
lunes, 18 de agosto
24ºC
16ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana , cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día con viento ligero por la tarde.