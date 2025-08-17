Clima en Junín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 17 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Junín hoy, domingo, 17 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Junín, vía Senamhi HOY, 17 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
HUANCAYO - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
23ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
lunes, 18 de agosto
23ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
HUASAHUASI - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 18 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo despejado con tendencia a incremento de temperatura diurna durante el día.
JAUJA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
22ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 18 de agosto
23ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
JUNIN - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
13ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
lunes, 18 de agosto
14ºC
-2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a incremento de temperatura diurna.
LA OROYA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
17ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
lunes, 18 de agosto
18ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
PICHANAKI - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
lunes, 18 de agosto
32ºC
19ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
SATIPO - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
33ºC
15ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
lunes, 18 de agosto
33ºC
16ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
STA. ROSA DE OCOPA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
21ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 18 de agosto
22ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
TARMA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 18 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
YANACANCHA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
16ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 18 de agosto
17ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.