Clima en Cajamarca, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 17 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Cajamarca hoy, domingo, 17 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
BAMBAMARCA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
lunes, 18 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con viento fuerte a cielo nublado parcial al atardecer.
CAJABAMBA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
25ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde y por la noche.
lunes, 18 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana ; cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la tarde y por la noche.
CAJAMARCA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde y por la noche.
lunes, 18 de agosto
24ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana ; cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la tarde y por la noche.
CELENDIN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde y por la noche.
lunes, 18 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día.
CHANCAY BAÑOS - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
28ºC
15ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
lunes, 18 de agosto
28ºC
15ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con viento fuerte a cielo nublado parcial al atardecer.
CHILETE - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde y por la noche.
lunes, 18 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
CHIRINOS - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
22ºC
15ºC
Cielo nublado parcial durante el día con lluvia por la tarde.
lunes, 18 de agosto
22ºC
15ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con ráfagas de viento y lluvia por la tarde.
CHOTA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
20ºC
11ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
lunes, 18 de agosto
20ºC
11ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con viento fuerte a cielo nublado parcial al atardecer.
CONTUMAZÁ - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde y por la noche.
lunes, 18 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
COSPAN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
lunes, 18 de agosto
23ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
CUTERVO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
17ºC
10ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
lunes, 18 de agosto
17ºC
10ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con viento fuerte a cielo nublado parcial al atardecer.
ENCAÑADA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde y por la noche.
lunes, 18 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día.
GRANJA PORCÓN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
17ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
lunes, 18 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
JAEN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo nublado parcial durante el día con lluvia por la tarde.
lunes, 18 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con ráfagas de viento y lluvia por la tarde.
LLAMA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
21ºC
12ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
lunes, 18 de agosto
21ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con viento fuerte a cielo nublado parcial al atardecer.
SAN BENITO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
26ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
lunes, 18 de agosto
25ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
SAN IGNACIO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
27ºC
17ºC
Cielo nublado parcial durante el día con lluvia por la tarde.
lunes, 18 de agosto
27ºC
17ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con ráfagas de viento y lluvia por la tarde.
SAN MIGUEL DE PALLAQUES - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
19ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
lunes, 18 de agosto
20ºC
10ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.