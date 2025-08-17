Este 17 de agosto, un menor de edad quedó atrapado en una de las escaleras escaleras eléctricas del Real Plaza Cusco durante las celebraciones por el Día del Niño. El accidente ocurrió cuando el pie del niño se atoró en la base de la escalera mecánica mientras se desplazaba con su familia por las instalaciones del centro comercial.

El incidente provocó momentos de tensión entre los asistentes. Testigos relataron que se escucharon gritos y que el flujo de personas se detuvo de inmediato. Personal de seguridad del establecimiento, junto a algunos visitantes, actuaron rápidamente para liberar al menor tras varios minutos de angustia.

Liberan a menor luego de quedarse atrapado en Real Plaza Cusco

Una vez liberado, el niño fue atendido por el equipo de primeros auxilios del Real Plaza. Afortunadamente, no sufrió lesiones de gravedad, aunque fue mantenido bajo observación como medida preventiva. Según informaron testigos, el menor se encontraba consciente y acompañado por sus familiares en todo momento.

La rápida intervención evitó que el accidente tuviera consecuencias mayores. Sin embargo, muchos asistentes se mostraron impactados por la escena, que ocurrió en una jornada festiva con una alta concentración de familias y niños en el recinto.

Clausuran Real Plaza Cusco en febrero de 2025 por cables expuestos y filtraciones

Cabe recordar que en febrero de 2025, el Real Plaza Cusco fue clausurado parcialmente por la municipalidad provincial tras detectarse filtraciones, cables expuestos y deficiencias estructurales en tres pisos del establecimiento. La medida incluyó observaciones sobre el mantenimiento de las escaleras eléctricas.

"Todo este espacio y los tres niveles del patio de comidas. O sea, casi estamos hablando un aproximado de 1.200 metros cuadrados donde también están las escaleras eléctricas”, declaró el alcalde de Cusco, Luis Pantoja Calvo a Canal N. Las autoridades otorgaron un plazo de 15 días al centro comercial para corregir las fallas detectadas. Aunque el local reabrió posteriormente, el nuevo incidente ha vuelto a poner en duda la eficacia de las medidas adoptadas y del mantenimiento preventivo en estas instalaciones.

