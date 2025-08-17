HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?
¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?     ¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?     ¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?     
Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.
Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     
Sociedad

Caos en Real Plaza Cusco: menor queda atrapado en escalera eléctrica durante celebraciones por el Día del Niño

El accidente ocurrió en una de las escaleras del centro comercial, generando momentos de tensión entre los asistentes. Meses antes, Real Plaza Cusco ya había sido clausurado por cables expuestos, filtraciones y observaciones en las escaleras eléctricas.

Menor queda atrapado en escaleras del centro comercial Rea Plaza en Cusco
Menor queda atrapado en escaleras del centro comercial Rea Plaza en Cusco | Composición LR | Exitosa/ATV

Este 17 de agosto, un menor de edad quedó atrapado en una de las escaleras escaleras eléctricas del Real Plaza Cusco durante las celebraciones por el Día del Niño. El accidente ocurrió cuando el pie del niño se atoró en la base de la escalera mecánica mientras se desplazaba con su familia por las instalaciones del centro comercial.

El incidente provocó momentos de tensión entre los asistentes. Testigos relataron que se escucharon gritos y que el flujo de personas se detuvo de inmediato. Personal de seguridad del establecimiento, junto a algunos visitantes, actuaron rápidamente para liberar al menor tras varios minutos de angustia.

PUEDES VER: Castillo de Chancay ofrece entradas gratis este 16 y 17 de agosto, ¿para quiénes y cuáles son los requisitos?

lr.pe

Liberan a menor luego de quedarse atrapado en Real Plaza Cusco

Una vez liberado, el niño fue atendido por el equipo de primeros auxilios del Real Plaza. Afortunadamente, no sufrió lesiones de gravedad, aunque fue mantenido bajo observación como medida preventiva. Según informaron testigos, el menor se encontraba consciente y acompañado por sus familiares en todo momento.

La rápida intervención evitó que el accidente tuviera consecuencias mayores. Sin embargo, muchos asistentes se mostraron impactados por la escena, que ocurrió en una jornada festiva con una alta concentración de familias y niños en el recinto.

PUEDES VER: Día del Niño en el Parque de las Leyendas: entradas, actividades, horarios y todo lo que necesitas saber

lr.pe

Clausuran Real Plaza Cusco en febrero de 2025 por cables expuestos y filtraciones

Cabe recordar que en febrero de 2025, el Real Plaza Cusco fue clausurado parcialmente por la municipalidad provincial tras detectarse filtraciones, cables expuestos y deficiencias estructurales en tres pisos del establecimiento. La medida incluyó observaciones sobre el mantenimiento de las escaleras eléctricas.

"Todo este espacio y los tres niveles del patio de comidas. O sea, casi estamos hablando un aproximado de 1.200 metros cuadrados donde también están las escaleras eléctricas”, declaró el alcalde de Cusco, Luis Pantoja Calvo a Canal N. Las autoridades otorgaron un plazo de 15 días al centro comercial para corregir las fallas detectadas. Aunque el local reabrió posteriormente, el nuevo incidente ha vuelto a poner en duda la eficacia de las medidas adoptadas y del mantenimiento preventivo en estas instalaciones.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
MINSA continua vacunación gratuita en Real Plaza todo agosto en Lima y regiones

MINSA continua vacunación gratuita en Real Plaza todo agosto en Lima y regiones

LEER MÁS
Carlincatura ironiza sobre la doble moral de los abogados al defender la responsabilidad empresarial

Carlincatura ironiza sobre la doble moral de los abogados al defender la responsabilidad empresarial

LEER MÁS
Municipalidad de Ate clausura Smart Fit de Real Plaza Puruchuco dos días después de negarle el ingreso al alcalde Franco Vidal

Municipalidad de Ate clausura Smart Fit de Real Plaza Puruchuco dos días después de negarle el ingreso al alcalde Franco Vidal

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Vehículo de escuela de manejo se estrella contra poste de seguridad y queda suspendido en avenida Carlos Izaguirre

Vehículo de escuela de manejo se estrella contra poste de seguridad y queda suspendido en avenida Carlos Izaguirre

LEER MÁS
Encuentran el cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.: sus hijos regresaron al Perú y su pareja fue detenida

Encuentran el cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.: sus hijos regresaron al Perú y su pareja fue detenida

LEER MÁS
Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

LEER MÁS
Triple asesinato en Chimbote; un policía en retiro y su hijo entre las víctimas: PNP halló 55 casquillos en la escena del crimen

Triple asesinato en Chimbote; un policía en retiro y su hijo entre las víctimas: PNP halló 55 casquillos en la escena del crimen

LEER MÁS
Resultados del examen de admisión UNI 2025-II: revisa los puntajes y lista de ingresantes

Resultados del examen de admisión UNI 2025-II: revisa los puntajes y lista de ingresantes

LEER MÁS
Padre vive en las calles de Piura luego de que su hija lo echara de su propia casa: “No tiene perdón de Dios”

Padre vive en las calles de Piura luego de que su hija lo echara de su propia casa: “No tiene perdón de Dios”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Sociedad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: así quedaron las viviendas tras explosión con dinamita en la avenida Perú

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota