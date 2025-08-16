Clima en Ayacucho, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 16 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ayacucho hoy, sábado, 16 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ANCO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
18ºC
11ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 17 de agosto
19ºC
10ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
AYACUCHO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
23ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
domingo, 17 de agosto
23ºC
10ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
CORACORA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
19ºC
3ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
domingo, 17 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento fuerte.
HUAC-HUAS - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
18ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
domingo, 17 de agosto
18ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento fuerte.
HUANCAPI - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
22ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 17 de agosto
23ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
HUANTA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
27ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
domingo, 17 de agosto
28ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día.
PAUCARAY - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
22ºC
5ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con lluvia ligera.
domingo, 17 de agosto
23ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con lluvia ligera y viento fuerte.
PAUZA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
domingo, 17 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento fuerte.
PUQUIO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
21ºC
1ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
domingo, 17 de agosto
21ºC
3ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento fuerte.
VILCASHUAMÁN - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 17 de agosto
20ºC
0ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.