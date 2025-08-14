Clima en San Martín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 14 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de San Martín hoy, jueves, 14 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ALAO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo cubierto con lluvia por la tarde.
viernes, 15 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo cubierto con lluvia fuerte en las primeras horas de la mañana.
BELLAVISTA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo cubierto con lluvia por la mañana.
viernes, 15 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco hacia el mediodía.
CHAZUTA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo cubierto con lluvia hacia el mediodía.
viernes, 15 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco en las primeras horas de la mañana.
JUANJUI - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo cubierto con lluvia por la mañana.
viernes, 15 de agosto
33ºC
20ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco en las primeras horas de la mañana.
LAMAS - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo cubierto con lluvia en las primeras horas de la mañana.
viernes, 15 de agosto
28ºC
18ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco hacia el mediodía.
MOYOBAMBA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
27ºC
18ºC
Cielo cubierto con lluvia en las primeras horas de la mañana.
viernes, 15 de agosto
27ºC
17ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco en las primeras horas de la mañana.
NARANJILLO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
29ºC
20ºC
Cielo cubierto con lluvia en las primeras horas de la mañana.
viernes, 15 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo cubierto con lluvia hacia el mediodía.
NUEVO LIMA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo cubierto con lluvia en las primeras horas de la mañana.
viernes, 15 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo cubierto con lluvia fuerte en las primeras horas de la mañana.
PACAYZAPA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo cubierto con lluvia hacia el mediodía.
viernes, 15 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco en las primeras horas de la mañana.
PACHIZA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo cubierto con lluvia por la tarde.
viernes, 15 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco en las primeras horas de la mañana.
PELEJO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo cubierto con lluvia hacia el mediodía.
viernes, 15 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco hacia el mediodía.
PILLUANA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo cubierto con lluvia al atardecer.
viernes, 15 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco al atardecer.
POLVORA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo cubierto con lluvia al atardecer.
viernes, 15 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo cubierto con lluvia por la mañana.
PONGO DE CAYNARACHI - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo cubierto con lluvia en las primeras horas de la mañana.
viernes, 15 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo cubierto con lluvia fuerte hacia el mediodía.
SAN PABLO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo cubierto con lluvia hacia el mediodía.
viernes, 15 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco hacia el mediodía.
SAPOSOA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo cubierto con lluvia al atardecer.
viernes, 15 de agosto
33ºC
20ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco hacia el mediodía.
SAUCE - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo cubierto con lluvia al atardecer.
viernes, 15 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo cubierto con lluvia fuerte por la mañana.
TARAPOTO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo cubierto con lluvia por la mañana.
viernes, 15 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco al atardecer.
TINGO DE PONAZA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo cubierto con lluvia por la tarde.
viernes, 15 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco hacia el mediodía.
TOCACHE - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo cubierto con lluvia hacia el mediodía.
viernes, 15 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo cubierto con lluvia fuerte hacia el mediodía.